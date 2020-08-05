Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 444 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|40.016.471.229
|1,00
|Bim Mağazalar
|38.557.200.000
|8,24
|ASELSAN
|38.395.200.000
|2,66
|Enka İnşaat
|36.064.000.000
|0,90
|Turkcell
|33.154.000.000
|1,78
|Garanti Bankası
|28.476.000.000
|0,49
|Ereğli Demir Çelik
|28.105.000.000
|0,84
|Ford Otosan
|27.669.253.500
|6,67
|Akbank
|26.104.000.000
|0,45
|Türk Telekom
|26.075.000.000
|2,62
|İş Bankası (C)
|21.374.857.500
|0,37
|Tüpraş
|19.933.368.320
|1,88
|İskenderun Demir Çelik
|19.430.000.000
|1,08
|Yapı ve Kredi Bankası
|17.823.278.209
|0,40
|Vakıflar Bankası
|17.028.514.056
|0,51
|Sabancı Holding
|16.731.312.234
|0,51
|Arçelik
|15.136.311.792
|1,41
|Türk Hava Yolları
|14.945.400.000
|0,36
|Şişe Cam
|14.040.000.000
|0,92
|Halkbank
|13.111.013.986
|0,40