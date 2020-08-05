Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 444 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 40.016.471.229 1,00 Bim Mağazalar 38.557.200.000 8,24 ASELSAN 38.395.200.000 2,66 Enka İnşaat 36.064.000.000 0,90 Turkcell 33.154.000.000 1,78 Garanti Bankası 28.476.000.000 0,49 Ereğli Demir Çelik 28.105.000.000 0,84 Ford Otosan 27.669.253.500 6,67 Akbank 26.104.000.000 0,45 Türk Telekom 26.075.000.000 2,62 İş Bankası (C) 21.374.857.500 0,37 Tüpraş 19.933.368.320 1,88 İskenderun Demir Çelik 19.430.000.000 1,08 Yapı ve Kredi Bankası 17.823.278.209 0,40 Vakıflar Bankası 17.028.514.056 0,51 Sabancı Holding 16.731.312.234 0,51 Arçelik 15.136.311.792 1,41 Türk Hava Yolları 14.945.400.000 0,36 Şişe Cam 14.040.000.000 0,92 Halkbank 13.111.013.986 0,40

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)