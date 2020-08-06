Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 353 milyar lira olarak hesaplandı.
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 353 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Bim Mağazalar
|37.950.000.000
|8,11
|Koç Holding
|37.531.291.140
|0,94
|Enka İnşaat
|35.280.000.000
|0,88
|ASELSAN
|34.815.600.000
|2,41
|Turkcell
|32.098.000.000
|1,72
|Ereğli Demir Çelik
|27.930.000.000
|0,83
|Garanti Bankası
|27.174.000.000
|0,47
| Ford Otosan
|26.441.068.500
|6,37
|Akbank
|24.440.000.000
|0,42
|Türk Telekom
|24.045.000.000
|2,42
| İş Bankası (C)
|20.744.861.700
|0,35
|Tüpraş
|19.081.943.040
|1,80
| İskenderun Demir Çelik
|18.618.000.000
|1,04
|Yapı ve Kredi Bankası
|17.400.925.645
|0,39
|Vakıflar Bankası
|16.052.108.434
|0,48
|Sabancı Holding
|15.996.766.819
|0,49
|Türk Hava Yolları
|14.103.600.000
|0,34
|Arçelik
|13.717.282.562
|1,28
| Koza Altın
|13.145.500.000
|2,14
|Şişe Cam
|12.937.500.000
|0,85
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 06.08.2020 06:41
Kaynak: AA
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