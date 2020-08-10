Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 371 milyar lira oldu.
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 371 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|ASELSAN
|40.014.000.000
|2,78
|Bim Mağazalar
|39.225.120.000
|8,38
|Koç Holding
|37.201.624.394
|0,93
|Enka İnşaat
|36.232.000.000
|0,91
|Turkcell
|32.472.000.000
|1,74
|Ereğli Demir Çelik
|29.050.000.000
|0,82
| Ford Otosan
|28.002.618.000
|6,75
|Garanti Bankası
|27.636.000.000
|0,48
|Akbank
|24.596.000.000
|0,43
|Türk Telekom
|24.255.000.000
|2,44
| İş Bankası (C)
|21.329.857.800
|0,34
| İskenderun Demir Çelik
|19.517.000.000
|1,01
|Tüpraş
|19.119.505.920
|1,80
|Yapı ve Kredi Bankası
|17.231.984.619
|0,39
|Sabancı Holding
|16.159.999.134
|0,49
|Vakıflar Bankası
|15.778.714.859
|0,47
|Arçelik
|14.893.049.638
|1,39
|Türk Hava Yolları
|14.490.000.000
|0,35
|Şişe Cam
|13.477.500.000
|0,88
| Koza Altın
|13.015.875.000
|1,97
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 10.08.2020 13:29
Kaynak: AA
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