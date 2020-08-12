Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 472 milyar lira oldu.
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 472 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|ASELSAN
|40.356.000.000
|2,80
|Bim Mağazalar
|40.014.480.000
|8,55
|Koç Holding
|38.241.342.594
|0,96
|Enka İnşaat
|36.344.000.000
|0,91
|Turkcell
|33.484.000.000
|1,79
| Ford Otosan
|30.897.625.500
|7,45
|Ereğli Demir Çelik
|29.680.000.000
|0,83
|Garanti Bankası
|29.484.000.000
|0,51
|Akbank
|26.104.000.000
|0,45
|Türk Telekom
|26.040.000.000
|2,62
| İş Bankası (C)
|22.634.849.100
|0,36
| İskenderun Demir Çelik
|19.952.000.000
|1,03
|Tüpraş
|19.269.757.440
|1,82
|Yapı ve Kredi Bankası
|18.076.689.748
|0,41
|Vakıflar Bankası
|17.262.851.406
|0,40
|Sabancı Holding
|16.404.847.605
|0,47
|Türk Hava Yolları
|16.297.800.000
|0,39
|Arçelik
|15.041.709.843
|1,40
|Şişe Cam
|14.107.500.000
|0,92
|Halkbank
|12.838.898.601
|0,39
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 12.08.2020 13:33
Kaynak: AA
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