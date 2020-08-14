Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 480 milyar lira oldu.
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 480 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Bim Mağazalar
|40.287.720.000
|8,61
|Aselsan
|39.580.800.000
|2,75
|Koç Holding
|37.632.727.062
|0,92
|Enka İnşaat
|36.568.000.000
|0,83
|Turkcell
|32.648.000.000
|1,67
| Ford Otosan
|30.458.988.000
|7,34
|Ereğli Demir Çelik
|30.065.000.000
|0,84
|Garanti Bankası
|28.728.000.000
|0,49
|Akbank
|25.792.000.000
|0,45
|Türk Telekom
|24.745.000.000
|2,31
| İş Bankası (C)
|21.914.853.900
|0,35
|Tüpraş
|19.833.200.640
|1,96
| İskenderun Demir Çelik
|19.749.000.000
|1,02
|Yapı ve Kredi Bank.
|17.569.866.671
|0,40
|Vakıflar Bankası
|16.442.670.683
|0,38
|Sabancı Holding
|16.262.019.330
|0,47
|Türk Hava Yolları
|15.249.000.000
|0,37
|Arçelik
|14.730.874.869
|1,37
|Şişe Cam
|13.252.500.000
|0,87
|T. Halk Bankası
|12.492.569.930
|0,38
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 14.08.2020 14:31
Kaynak: AA
Son Dakika PAOK, Beşiktaş'ın gündemindeki Nika Ninua'yı transfer etti Barcelona'nın savunma oyuncusu Samuel Umtiti, koronavirüse yakalandı ABD'den Türk-Yunan gerginliğiyle ilgili iki ülkeye "tansiyonun düşürülmesi" çağrısı Eski Beşiktaşlı Boateng'in eşi Satta yıllar sonra itiraf etti: Göğüslerim sörf tahtası gibiydi TEM'deki kazada feci şekilde can veren çiftin, 16 gün sonra evlenecekler ortaya çıktı Son Dakika: Türkiye'de 14 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 22 kişi vefat etti, 1226 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: İstanbul'da trafikte kadın sürücüye saldıran Emre Etyemez tutuklandı Amerikan Futbolu oyuncusu Kemah Siverand, kampta alem yapmak isteyince takımdan kovuldu Şanlıurfa, Malatya ve Siirt'te 65 yaş üzerine sokağa çıkma kısıtlaması getirildi ABD Başkanı Donald Trump'ın küçük kardeşi Robert Trump hastaneye kaldırıldı Boğulma tehlikesi atlatan oğluna nefes verdi, hayata döndürdü Son Dakika: Bakan Akar'dan Doğu Akdeniz konusunda Yunanistan'a net mesaj: Müdahale karşılıksız kalmadı, kalmayacak Antalya'da termometreler 40 dereceyi gösterdi Celta Vigo Başkanı Mourino: Emre Mor için teklif gelirse değerlendireceğiz Emekli Tümamiral Deniz Kutluk, Türkiye ve Yunanistan'ın deniz güçlerini değerlendirdi: Çatışma Yunanlar için kötü olur