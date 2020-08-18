Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 454 milyar lira olarak hesaplandı.
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 454 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Bim Mağazalar
|40.500.240.000
|8,66
|ASELSAN
|40.356.000.000
|2,80
|Koç Holding
|38.520.291.380
|0,95
|Enka İnşaat
|36.848.000.000
|0,84
|Turkcell
|32.714.000.000
|1,67
| Ford Otosan
|31.125.717.000
|7,50
|Ereğli Demir Çelik
|29.995.000.000
|0,84
|Garanti Bankası
|29.946.000.000
|0,52
|Akbank
|26.260.000.000
|0,46
|Türk Telekom
|24.220.000.000
|2,26
| İş Bankası (C)
|22.319.851.200
|0,35
|Tüpraş
|19.995.973.120
|1,97
| İskenderun Demir Çelik
|19.633.000.000
|1,02
|Yapı ve Kredi Bankası
|17.992.219.235
|0,41
|Vakıflar Bankası
|16.403.614.458
|0,38
|Sabancı Holding
|16.343.635.487
|0,47
|Türk Hava Yolları
|15.276.600.000
|0,37
|Arçelik
|14.893.049.638
|1,39
|Şişe Cam
|13.365.000.000
|0,87
|Halkbank
|12.591.520.979
|0,30
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 18.08.2020 18:41
Kaynak: AA
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