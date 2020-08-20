Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 497 milyar lira olarak hesaplandı.
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 497 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Bim Mağazalar
|41.684.280.000
|8,26
|ASELSAN
|40.310.400.000
|2,69
|Koç Holding
|39.230.342.834
|0,96
|Enka İnşaat
|37.072.000.000
|0,85
|Turkcell
|33.836.000.000
|1,73
| Ford Otosan
|32.318.811.000
|7,79
|Ereğli Demir Çelik
|31.500.000.000
|0,88
|Garanti Bankası
|29.988.000.000
|0,52
|Akbank
|26.416.000.000
|0,46
|Türk Telekom
|24.990.000.000
|2,33
|Tüpraş
|23.038.566.400
|2,27
| İş Bankası (C)
|22.679.848.800
|0,36
| İskenderun Demir Çelik
|20.300.000.000
|1,05
|Yapı ve Kredi Bankası
|18.245.630.773
|0,41
|Vakıflar Bankası
|16.833.232.932
|0,39
|Sabancı Holding
|16.547.675.880
|0,48
|Arçelik
|15.460.661.330
|1,44
|Türk Hava Yolları
|15.456.000.000
|0,38
|Şişe Cam
|14.040.000.000
|0,92
|Halkbank
|12.863.636.364
|0,31
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 20.08.2020 18:41
Kaynak: AA
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