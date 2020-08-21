Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 492 milyar lira oldu.
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 492 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Bim Mağazalar
|41.502.120.000
|8,22
|ASELSAN
|40.401.600.000
|2,69
|Koç Holding
|39.788.240.405
|0,98
|Enka İnşaat
|38.584.000.000
|0,88
|Turkcell
|33.770.000.000
|1,73
| Ford Otosan
|31.950.355.500
|7,70
|Ereğli Demir Çelik
|31.185.000.000
|0,88
|Garanti Bankası
|30.240.000.000
|0,52
|Akbank
|26.624.000.000
|0,46
|Türk Telekom
|25.095.000.000
|2,34
|Tüpraş
|23.076.129.280
|2,28
| İş Bankası (C)
|22.949.847.000
|0,36
| İskenderun Demir Çelik
|20.474.000.000
|1,06
|Yapı ve Kredi Bankası
|18.414.571.799
|0,42
|Vakıflar Bankası
|17.145.682.731
|0,39
|Sabancı Holding
|16.874.140.509
|0,49
|Türk Hava Yolları
|15.552.600.000
|0,38
|Arçelik
|15.366.059.382
|1,43
|Şişe Cam
|14.130.000.000
|0,92
|Halkbank
|13.234.702.797
|0,32
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 21.08.2020 13:33
Kaynak: AA
Son Dakika Bilim Kurulu Üyesi Hasan Tezer, artan koronavirüs vakaları sonrası kısıtlama sinyali verdi Mikonos'ta kavgaya karışıp tutuklanan Manchester United'lı Harry Maguire, mahkemeye çıkarılacak Herkes bu sorunun cevabını merak ediyor! İşte 320 milyar metreküp doğal gazın ekonomik değeri Yavru köpeği ezen minibüs şoförü ifade vermeye giderken çark etti: Ölmesine ben de üzüldüm Yabancı uyruklu kadın, ünlü iş adamının evinde ölü bulundu Tekstil fabrikasında 155 işçinin 43'ünde koronavirüs tespit edilince çalışanlar karantina altına alındı Türkiye'nin Karadeniz'deki doğal gaz keşfi Rusya'da geniş yankı uyandırdı Bayern Münih, UEFA kulüpler sıralamasında Real Madrid'i geçip zirveye oturdu Erdoğan'ın doğal gaz müjdesinin ardından Mansur Yavaş kutlama mesajı paylaştı Tarihi keşfin ardından Türkiye en fazla doğal gaz rezervine sahip 32. ülke konumuna geldi Fenerbahçe, Alper Potuk'un sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'dan Erdoğan'ın müjdesine yorum: Güzel bir haber aldık Düğün konvoyuna çarpıp zincirleme kazaya sebep olan kamyon sürücüsü, damadın saldırısına uğradı Silifkeliler, Cumhurbaşkanı'nın müjdesini davul eşliğinde göbek atarak kutladı Erdoğan'ın müjdesinin ardından gözler altın ve dolarda! İşte son durum