Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 495 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Bim Mağazalar 41.957.520.000 8,31 Koç Holding 40.270.061.034 0,99 ASELSAN 39.854.400.000 2,66 Enka İnşaat 36.792.000.000 0,84 Turkcell 33.110.000.000 1,70 Ereğli Demir Çelik 31.430.000.000 0,88 Ford Otosan 31.266.081.000 7,53 Garanti Bankası 29.652.000.000 0,51 Akbank 26.364.000.000 0,46 Türk Telekom 24.920.000.000 2,33 İş Bankası (C) 22.544.849.700 0,36 Tüpraş 21.172.943.360 2,09 İskenderun Demir Çelik 20.184.000.000 1,04 Yapı ve Kredi Bankası 18.161.160.261 0,41 Sabancı Holding 16.935.352.627 0,49 Vakıflar Bankası 16.598.895.582 0,38 Türk Hava Yolları 15.387.000.000 0,38 Arçelik 15.284.971.997 1,43 Şişe Cam 14.085.000.000 0,92 Halkbank 12.987.325.175 0,31

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)