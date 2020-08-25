Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 472 milyar lira olarak hesaplandı.
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 472 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Bim Mağazalar
|42.261.120.000
|8,37
|Koç Holding
|40.067.189.190
|0,98
|ASELSAN
|38.600.400.000
|2,57
|Enka İnşaat
|36.792.000.000
|0,84
|Turkcell
|32.010.000.000
|1,64
|Ereğli Demir Çelik
|30.695.000.000
|0,86
| Ford Otosan
|30.669.534.000
|7,39
|Garanti Bankası
|28.434.000.000
|0,49
|Akbank
|25.376.000.000
|0,44
|Türk Telekom
|23.940.000.000
|2,24
| İş Bankası (C)
|21.914.853.900
|0,35
|Tüpraş
|20.747.230.720
|2,05
| İskenderun Demir Çelik
|19.865.000.000
|1,03
|Yapı ve Kredi Bankası
|17.400.925.645
|0,39
|Sabancı Holding
|16.364.039.527
|0,47
|Vakıflar Bankası
|15.934.939.759
|0,36
|Türk Hava Yolları
|15.456.000.000
|0,38
|Arçelik
|14.771.418.561
|1,38
|Şişe Cam
|13.455.000.000
|0,88
| Sasa Polyester
|13.363.000.000
|4,82
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 25.08.2020 18:39
Kaynak: AA
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