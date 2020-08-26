Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 489 milyar lira oldu.
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 489 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Bim Mağazalar
|42.746.880.000
|8,47
|Koç Holding
|39.965.753.268
|0,98
|ASELSAN
|38.942.400.000
|2,60
|Enka İnşaat
|36.904.000.000
|0,84
|Turkcell
|32.054.000.000
|1,64
|Ereğli Demir Çelik
|30.870.000.000
|0,87
|Ford Otosan
|30.529.170.000
|7,36
|Garanti Bankası
|28.854.000.000
|0,50
|Akbank
|25.844.000.000
|0,45
|Türk Telekom
|24.220.000.000
|2,26
|İş Bankası (C)
|22.319.851.200
|0,35
|Tüpraş
|20.822.356.480
|2,05
|İskenderun Demir Çelik
|19.865.000.000
|1,03
|Yapı ve Kredi Bankası
|17.485.396.158
|0,40
|Sabancı Holding
|16.466.059.723
|0,47
|Vakıflar Bankası
|16.169.277.108
|0,37
|Türk Hava Yolları
|15.359.400.000
|0,38
|Arçelik
|14.825.476.818
|1,38
|Şişe Cam
|13.995.000.000
|0,92
|Sasa Polyester
|12.856.700.000
|4,64
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 26.08.2020 13:25
Kaynak: AA
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