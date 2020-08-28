Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 518 milyar lira oldu.
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 518 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Bim Mağazalar
|42.959.400.000
|8,51
|Koç Holding
|39.788.240.405
|0,98
|ASELSAN
|38.554.800.000
|2,57
|Enka İnşaat
|36.680.000.000
|0,84
|Turkcell
|32.186.000.000
|1,65
|Ereğli Demir Çelik
|31.290.000.000
|0,88
| Ford Otosan
|30.669.534.000
|7,39
|Garanti Bankası
|29.442.000.000
|0,51
|Akbank
|26.104.000.000
|0,45
|Türk Telekom
|24.535.000.000
|2,29
| İş Bankası (C)
|22.949.847.000
|0,36
|Tüpraş
|21.072.775.680
|2,08
| İskenderun Demir Çelik
|19.952.000.000
|1,03
|Yapı ve Kredi Bankası
|17.654.337.184
|0,40
|Sabancı Holding
|16.343.635.487
|0,47
|Vakıflar Bankası
|16.325.502.008
|0,37
|Türk Hava Yolları
|15.331.800.000
|0,38
|Arçelik
|15.014.680.715
|1,40
|Şişe Cam
|13.972.500.000
|0,91
| Sasa Polyester
|13.089.100.000
|4,72
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Son Dakika Son Dakika: Fenerbahçe, Ekvadorlu golcü Enner Valencia'yı renklerine bağladı Meteoroloji, sıcaklık artışına karşı 75 ilimizi sarı kodla uyardı Son Dakika: Türkiye'de 28 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 36 can kaybı, 1517 yeni vaka tespit edildi Kuyumcunun sine-i millet sözleri Meral Akşener'i duygulandırdı: Ağlatacaksın beni be Tecavüz hikayesinin anlatıldığı çocuk kitabının yazarı Musa Dinç tutuklandı Aynı evde kalan 5 kişi arasında çıkan tartışma kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı Deren Talu, bikinili fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sundu! Cesur pozlarıyla dikkat çekti Erol Bulut, Fenerbahçe'den ayrılacak oyuncuları netleştirdi Uzmanlar tek tek sıraladı! İşte fark etmeden korona geçirdiğinizi gösteren 7 işaret Niğde'de koronavirüs salgını nedeniyle 30 kişi hayatını kaybetti Demir hırsızları, 50 bin kamera kaydı incelendikten sonra yakalandı Son Dakika: Dışişleri'nden Avrupa Birliği ve Merkel'in Doğu Akdeniz sözlerine sert yanıt: Haddinize değil Kan donduran görüntüler! Sokak köpeğini pitbullara parçalattılar İttifak Holding Konyaspor'a imza atan Samuel Eduok, Süper Lig'e geri döndü Çaykur Rizespor, Fransız golcü Loic Remy ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı