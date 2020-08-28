Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 509 milyar lira olarak hesaplandı.
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 509 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Bim Mağazalar
|42.382.560.000
|8,39
|Koç Holding
|39.204.983.853
|0,96
|ASELSAN
|38.190.000.000
|2,55
|Enka İnşaat
|36.344.000.000
|0,83
|Turkcell
|31.900.000.000
|1,63
|Ereğli Demir Çelik
|31.080.000.000
|0,87
| Ford Otosan
|30.809.898.000
|7,42
|Garanti Bankası
|29.064.000.000
|0,50
|Akbank
|26.052.000.000
|0,45
|Türk Telekom
|24.290.000.000
|2,27
| İş Bankası (C)
|22.679.848.800
|0,36
|Tüpraş
|20.784.793.600
|2,05
| İskenderun Demir Çelik
|19.720.000.000
|1,02
|Yapı ve Kredi Bankası
|17.316.455.132
|0,39
|Vakıflar Bankası
|16.286.445.783
|0,37
|Sabancı Holding
|16.119.191.055
|0,46
|Türk Hava Yolları
|15.180.000.000
|0,37
|Arçelik
|14.609.243.792
|1,36
|Şişe Cam
|13.815.000.000
|0,90
| Sasa Polyester
|12.981.200.000
|4,68
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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