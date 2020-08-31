Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 511 milyar lira oldu.
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 511 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Bim Mağazalar
|41.714.640.000
|8,26
|Koç Holding
|38.723.163.224
|0,95
|ASELSAN
|37.437.600.000
|2,50
|Enka İnşaat
|36.064.000.000
|0,82
|Turkcell
|32.142.000.000
|1,65
|Ereğli Demir Çelik
|31.115.000.000
|0,87
| Ford Otosan
|30.002.805.000
|7,23
|Garanti Bankası
|28.896.000.000
|0,50
|Akbank
|25.896.000.000
|0,45
|Türk Telekom
|24.150.000.000
|2,25
| İş Bankası (C)
|22.679.848.800
|0,36
|Tüpraş
|20.534.374.400
|2,03
| İskenderun Demir Çelik
|19.894.000.000
|1,03
|Yapı ve Kredi Bankası
|17.316.455.132
|0,39
|Vakıflar Bankası
|16.130.220.884
|0,37
|Sabancı Holding
|15.976.362.780
|0,46
|Türk Hava Yolları
|14.945.400.000
|0,37
|Arçelik
|14.487.612.715
|1,35
|Şişe Cam
|13.680.000.000
|0,90
| Sasa Polyester
|13.031.000.000
|4,70
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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