Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 503 milyar lira olarak hesaplandı.
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 503 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Bim Mağazalar
|41.198.520.000
|8,16
|Koç Holding
|37.784.880.945
|0,93
|ASELSAN
|37.027.200.000
|2,47
|Enka İnşaat
|35.784.000.000
|0,82
|Turkcell
|31.504.000.000
|1,61
|Ereğli Demir Çelik
|30.520.000.000
|0,86
| Ford Otosan
|29.651.895.000
|7,15
|Garanti Bankası
|28.392.000.000
|0,49
|Akbank
|25.428.000.000
|0,44
|Türk Telekom
|23.905.000.000
|2,23
| İş Bankası (C)
|22.094.852.700
|0,35
|Tüpraş
|20.033.536.000
|1,98
| İskenderun Demir Çelik
|19.662.000.000
|1,02
|Yapı ve Kredi Bankası
|17.147.514.107
|0,39
|Vakıflar Bankası
|15.895.883.534
|0,36
|Sabancı Holding
|15.772.322.387
|0,45
|Türk Hava Yolları
|14.572.800.000
|0,36
|Arçelik
|14.230.835.997
|1,33
|Şişe Cam
|13.590.000.000
|0,89
| Sasa Polyester
|12.516.400.000
|4,51
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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