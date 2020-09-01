Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 538 milyar lira olarak hesaplandı.

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 538 milyar lira olarak hesaplandı. BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle: Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Bim Mağazalar 41.137.800.000 8,15 ASELSAN 38.372.400.000 2,56 Koç Holding 38.215.983.614 0,94 Enka İnşaat 36.456.000.000 0,83 Turkcell 31.438.000.000 1,61 Ereğli Demir Çelik 30.065.000.000 0,84 Garanti Bankası 28.938.000.000 0,50 Ford Otosan 28.792.165.500 6,94 Akbank 25.740.000.000 0,45 Türk Telekom 24.150.000.000 2,25 İş Bankası (C) 22.679.848.800 0,36 Tüpraş 20.271.434.240 2,00 İskenderun Demir Çelik 19.459.000.000 1,01 Yapı ve Kredi Bankası 17.400.925.645 0,39 Vakıflar Bankası 16.208.333.333 0,37 Sabancı Holding 16.098.787.016 0,46 Türk Hava Yolları 14.752.200.000 0,36 Arçelik 14.257.865.126 1,33 Şişe Cam 13.950.000.000 0,91 Sasa Polyester 12.848.400.000 4,63 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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