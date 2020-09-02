Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 milyar 519 milyar lira olarak hesaplandı.
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 milyar 519 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Bim Mağazalar
|41.411.040.000
|8,20
|ASELSAN
|37.848.000.000
|2,52
|Koç Holding
|37.683.445.023
|0,93
|Enka İnşaat
|36.288.000.000
|0,83
|Turkcell
|31.966.000.000
|1,64
|Ereğli Demir Çelik
|30.345.000.000
|0,85
| Ford Otosan
|28.932.529.500
|6,97
|Garanti Bankası
|28.770.000.000
|0,50
|Akbank
|25.584.000.000
|0,44
|Türk Telekom
|24.675.000.000
|2,30
| İş Bankası (C)
|22.589.849.400
|0,36
|Tüpraş
|19.995.973.120
|1,97
| İskenderun Demir Çelik
|19.401.000.000
|1,00
|Yapı ve Kredi Bankası
|17.316.455.132
|0,39
|Vakıflar Bankası
|16.364.558.233
|0,37
|Sabancı Holding
|16.057.978.937
|0,46
|Türk Hava Yolları
|14.503.800.000
|0,36
|Arçelik
|13.987.573.844
|1,30
|Şişe Cam
|13.860.000.000
|0,91
|Halkbank
|13.111.013.986
|0,31
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Son Dakika İletişim Başkanı Altun'dan Anadolu Ajansı çalışanlarını tehdit eden Yunanistan'a sert yanıt: Bedelini ödersiniz Kırgızistan İstanbul Başkonsolosluğu binasında yangın çıktı Korkunç kaza! Otomobilin çarptığı 2 kardeşten biri feci şekilde can verdi Pakistan'da muson yağmurları etkisini sürdürüyor: 24 ölü Nijeryalı futbolcu Wasiu Jimoh, eşini ve çocuklarını göz renkleri yüzünden evden kovdu Son Dakika: Türkiye, Doğu Akdeniz'de Rusya'nın atış eğitimleri için iki ayrı NAVTEX yayınladı Nişanlı öğretmen, 14 yaşındaki öğrencisiyle arabanın içinde cinsel ilişkiye girdi Sağlık sorunları bulunan Diego Maradona, doktorları dinlemeyip antrenmana çıktı Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında 81 ilde nişan, sünnet ve kına gecesi gibi organizasyonlar kısıtlandı Fahrettin Koca, "sokağa çıkma kısıtlaması" sorularına açıklık getirdi: Şu anda gündemimizde yok Bakan Koca'ya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Giresun mitingi soruldu Kayserispor, İngiliz yıldız Aaron Lennon'ı kadrosuna kattı Astsubay, eşini ve 1 kişiyi öldürdükten sonra intihar etti Son Dakika: Bakan Koca, koronavirüs salgınında yüksek riskli 7 ilimizi paylaştı Ailesinden 7 kişiyi koronavirüs yüzünden kaybeden genç, aşı deneylerinde gönüllü oldu