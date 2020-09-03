Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 500 milyar lira oldu.
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 500 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Bim Mağazalar
|41.259.240.000
|8,17
|ASELSAN
|38.646.000.000
|2,58
|Koç Holding
|37.658.086.043
|0,92
|Enka İnşaat
|36.288.000.000
|0,83
|Turkcell
|32.076.000.000
|1,64
|Ereğli Demir Çelik
|30.625.000.000
|0,86
| Ford Otosan
|28.651.801.500
|6,90
|Garanti Bankası
|28.644.000.000
|0,49
|Akbank
|25.636.000.000
|0,45
|Türk Telekom
|24.710.000.000
|2,31
| İş Bankası (C)
|22.589.849.400
|0,36
|Tüpraş
|20.033.536.000
|1,98
| İskenderun Demir Çelik
|19.546.000.000
|1,01
|Yapı ve Kredi Bankası
|17.231.984.619
|0,39
|Vakıflar Bankası
|16.130.220.884
|0,37
|Sabancı Holding
|16.017.170.858
|0,46
|Türk Hava Yolları
|14.503.800.000
|0,36
|Arçelik
|13.960.544.715
|1,30
|Şişe Cam
|13.860.000.000
|0,91
|Halkbank
|12.838.898.601
|0,31
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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