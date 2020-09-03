Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 488 milyar lira olarak hesaplandı.
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 488 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Bim Mağazalar
|40.955.640.000
|8,11
|ASELSAN
|38.532.000.000
|2,57
|Koç Holding
|37.277.701.335
|0,92
|Enka İnşaat
|36.344.000.000
|0,83
|Turkcell
|31.856.000.000
|1,63
|Ereğli Demir Çelik
|30.555.000.000
|0,86
|Garanti Bankası
|28.392.000.000
|0,49
| Ford Otosan
|27.756.981.000
|6,69
|Akbank
|25.376.000.000
|0,44
|Türk Telekom
|24.255.000.000
|2,26
| İş Bankası (C)
|22.499.850.000
|0,36
|Tüpraş
|19.858.242.560
|1,96
| İskenderun Demir Çelik
|19.575.000.000
|1,01
|Yapı ve Kredi Bankası
|17.063.043.594
|0,39
|Sabancı Holding
|15.976.362.780
|0,46
|Vakıflar Bankası
|15.973.995.984
|0,37
|Arçelik
|14.325.437.946
|1,34
|Türk Hava Yolları
|14.283.000.000
|0,35
|Şişe Cam
|13.635.000.000
|0,89
|Halkbank
|12.566.783.217
|0,30
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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