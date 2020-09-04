Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 508 milyar lira oldu.
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 508 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Bim Mağazalar
|40.955.640.000
|8,11
|ASELSAN
|38.668.800.000
|2,58
|Koç Holding
|37.455.214.199
|0,92
|Enka İnşaat
|36.736.000.000
|0,84
|Turkcell
|31.812.000.000
|1,63
|Ereğli Demir Çelik
|30.485.000.000
|0,86
| Ford Otosan
|28.844.802.000
|6,95
|Garanti Bankası
|28.602.000.000
|0,49
|Akbank
|25.532.000.000
|0,44
|Türk Telekom
|24.290.000.000
|2,27
| İş Bankası (C)
|22.589.849.400
|0,36
|Tüpraş
|19.870.763.520
|1,96
| İskenderun Demir Çelik
|19.459.000.000
|1,01
|Yapı ve Kredi Bankası
|17.147.514.107
|0,39
|Vakıflar Bankası
|16.091.164.659
|0,37
|Sabancı Holding
|16.017.170.858
|0,46
|Arçelik
|14.582.214.664
|1,36
|Türk Hava Yolları
|14.324.400.000
|0,35
|Şişe Cam
|14.017.500.000
|0,92
| Sasa Polyester
|12.690.700.000
|4,58
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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