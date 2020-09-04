Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 502 milyar lira olarak hesaplandı.
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 502 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Bim Mağazalar
|41.137.800.000
|8,15
|ASELSAN
|38.486.400.000
|2,57
|Koç Holding
|37.455.214.199
|0,92
|Enka İnşaat
|36.904.000.000
|0,84
|Turkcell
|32.560.000.000
|1,67
|Ereğli Demir Çelik
|30.730.000.000
|0,86
| Ford Otosan
|29.651.895.000
|7,15
|Garanti Bankası
|28.560.000.000
|0,49
|Akbank
|25.584.000.000
|0,44
|Türk Telekom
|24.255.000.000
|2,26
| İş Bankası (C)
|22.499.850.000
|0,36
|Tüpraş
|20.071.098.880
|1,98
| İskenderun Demir Çelik
|19.430.000.000
|1,01
|Yapı ve Kredi Bankası
|17.231.984.619
|0,39
|Vakıflar Bankası
|16.052.108.434
|0,37
|Sabancı Holding
|15.935.554.701
|0,46
|Arçelik
|14.866.020.510
|1,39
|Türk Hava Yolları
|14.545.200.000
|0,36
|Şişe Cam
|14.085.000.000
|0,92
|Halkbank
|12.566.783.217
|0,30
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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