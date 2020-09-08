Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 495 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 PD PD/DD Bim Mağazalar 41.077.080.000 8,14 Aselsan 38.600.400.000 2,57 Koç Holding 37.759.521.965 0,93 Enka İnşaat 37.352.000.000 0,85 Turkcell 32.626.000.000 1,67 Ereğli Demir Çelik 31.500.000.000 0,88 Ford Otosan 30.441.442.500 7,34 Garanti Bankası 28.644.000.000 0,49 Akbank 25.584.000.000 0,44 Türk Telekom 24.395.000.000 2,28 İş Bankası (C) 22.724.848.500 0,36 İskenderun Demir Çelik 20.358.000.000 1,05 Tüpraş 20.096.140.800 1,98 Yapı ve Kredi Bank. 17.231.984.619 0,39 Sabancı Holding 16.057.978.937 0,46 Vakıflar Bankası 16.013.052.209 0,37 Türk Hava Yolları 14.945.400.000 0,37 Arçelik 14.703.845.741 1,37 Şişe Cam 14.085.000.000 0,92 Sasa Polyester 12.972.900.000 4,68 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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