Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 500 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Bim Mağazalar 41.016.360.000 8,12 Aselsan 37.984.800.000 2,53 Koç Holding 37.429.855.218 0,92 Enka İnşaat 37.408.000.000 0,85 Turkcell 31.878.000.000 1,63 Ereğli Demir Çelik 31.255.000.000 0,88 Ford Otosan 30.950.262.000 7,46 Garanti Bankası 28.434.000.000 0,49 Akbank 25.480.000.000 0,44 Türk Telekom 24.290.000.000 2,27 İş Bankası (C) 22.499.850.000 0,36 İskenderun Demir Çelik 20.329.000.000 1,05 Tüpraş 19.845.721.600 1,96 Yapı ve Kredi Bank. 17.231.984.619 0,39 Sabancı Holding 16.017.170.858 0,46 Vakıflar Bankası 15.934.939.759 0,36 Türk Hava Yolları 14.876.400.000 0,36 Arçelik 14.501.127.279 1,35 Şişe Cam 13.950.000.000 0,91 Sasa Polyester 12.914.800.000 4,66 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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