Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 501 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20
|PD
|PD/DD
|Bim Mağazalar
|41.107.440.000
|8,14
|Aselsan
|38.007.600.000
|2,53
|Koç Holding
|37.784.880.945
|0,93
|Enka İnşaat
|37.576.000.000
|0,86
|Turkcell
|31.724.000.000
|1,62
|Ereğli Demir Çelik
|31.570.000.000
|0,89
|Ford Otosan
|30.441.442.500
|7,34
|Garanti Bankası
|28.686.000.000
|0,49
|Akbank
|25.636.000.000
|0,45
|Türk Telekom
|24.395.000.000
|2,28
|İş Bankası (C)
|22.949.847.000
|0,36
|İskenderun Demir Çelik
|20.735.000.000
|1,07
|Tüpraş
|20.308.997.120
|2,00
|Yapı ve Kredi Bank.
|17.400.925.645
|0,39
|Sabancı Holding
|16.139.595.094
|0,46
|Vakıflar Bankası
|16.052.108.434
|0,37
|Arçelik
|15.379.573.946
|1,43
|Türk Hava Yolları
|14.848.800.000
|0,36
|Şişe Cam
|13.972.500.000
|0,91
|Sasa Polyester
|13.064.200.000
|4,71
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 10.09.2020 18:49 - Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Son Dakika Ekonomi