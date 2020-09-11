Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 512 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Bim Mağazalar 42.078.960.000 8,33 Aselsan 37.916.400.000 2,53 Koç Holding 37.734.162.984 0,93 Enka İnşaat 37.296.000.000 0,85 Ereğli Demir Çelik 32.025.000.000 0,90 Turkcell 31.504.000.000 1,61 Ford Otosan 30.230.896.500 7,28 Garanti Bankası 28.518.000.000 0,49 Akbank 25.584.000.000 0,44 Türk Telekom 24.290.000.000 2,27 İş Bankası (C) 22.769.848.200 0,36 İskenderun Demir Çelik 21.025.000.000 1,09 Tüpraş 20.308.997.120 2,00 Yapı ve Kredi Bank. 17.316.455.132 0,39 Sabancı Holding 16.078.382.976 0,46 Vakıflar Bankası 16.052.108.434 0,37 Arçelik 15.393.088.510 1,44 Türk Hava Yolları 15.083.400.000 0,37 Şişe Cam 14.017.500.000 0,92 Sasa Polyester 13.031.000.000 4,70 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Moody's Türkiye'nin kredi notunu düşürdü

Trabzonspor'da Alexander Sörloth'a 3 gündür kimse ulaşamıyor

ABD'ye kaçan Çinli virolog Dr. Li-Meng Yan'dan gündemi sarsacak itiraf: Koronavirüs insan yapımı, raporum hazır

Kontrolden çıkan otomobil elektrik direğine çarptı, alev aldı! Sürücü yanarak can verdi

Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi Neftçi Bakü, ligde Sumgayıt'a yenildi

İtalya Başbakanı Conte, Doğu Akdeniz gerginliğinde safını belli etti: Yunanistan ve Rum Kesimi ile dayanışma içindeyiz

Rıdvan Dilmen, hakemin verdiği kararı eleştirdi: Ben böyle penaltı vermem

Alman vekil, Türk bayrağından rahatsız oldu: Bir daha göstermeyin, gölgesinde kalıyoruz

Rizespor Başkanı Hasan Kartal isyan etti: Bu adamın hemen cezalandırılması lazım

ABD'li model Kylie Jenner, göğüs dekolteli pozlarıyla dikkat çekti

Fenerbahçe maçı sonrası Ahmet Çakar'dan MHK Başkanı'na gönderme: Bu sezon 'Tatlı' geçecek

Tuğba Ekinci aşk orucunu bozdu! Sevgilisiyle ardı ardına romantik paylaşımlar yaptı

Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul'da deniz araçlarındaki düğün, nikah ve nişan etkinlikleri yasaklandı

Meteoroloji'den 13 il için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı

Son Dakika: Bakan Akar'dan Doğu Akdeniz mesajı: Tansiyonun düşmesi için bazılarının sadece susması yeter