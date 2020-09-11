Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 512 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Bim Mağazalar
|42.078.960.000
|8,33
|Aselsan
|37.916.400.000
|2,53
|Koç Holding
|37.734.162.984
|0,93
|Enka İnşaat
|37.296.000.000
|0,85
|Ereğli Demir Çelik
|32.025.000.000
|0,90
|Turkcell
|31.504.000.000
|1,61
|Ford Otosan
|30.230.896.500
|7,28
|Garanti Bankası
|28.518.000.000
|0,49
|Akbank
|25.584.000.000
|0,44
|Türk Telekom
|24.290.000.000
|2,27
|İş Bankası (C)
|22.769.848.200
|0,36
|İskenderun Demir Çelik
|21.025.000.000
|1,09
|Tüpraş
|20.308.997.120
|2,00
|Yapı ve Kredi Bank.
|17.316.455.132
|0,39
|Sabancı Holding
|16.078.382.976
|0,46
|Vakıflar Bankası
|16.052.108.434
|0,37
|Arçelik
|15.393.088.510
|1,44
|Türk Hava Yolları
|15.083.400.000
|0,37
|Şişe Cam
|14.017.500.000
|0,92
|Sasa Polyester
|13.031.000.000
|4,70
Haber Yayın Tarihi: 11.09.2020 18:49 - Kaynak: AA
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