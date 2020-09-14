Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 532 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20
|PD
|PD/DD
|Bim Mağazalar
|41.927.160.000
|8,30
|ASELSAN
|38.212.800.000
|2,55
|Koç Holding
|37.759.521.965
|0,93
|Enka İnşaat
|37.352.000.000
|0,85
|Ereğli Demir Çelik
|32.270.000.000
|0,91
|Turkcell
|31.680.000.000
|1,62
|Ford Otosan
|30.511.624.500
|7,35
|Garanti Bankası
|28.560.000.000
|0,49
|Akbank
|25.584.000.000
|0,44
|Türk Telekom
|24.360.000.000
|2,27
|İş Bankası (C)
|22.814.847.900
|0,36
|İskenderun Demir Çelik
|21.315.000.000
|1,10
|Tüpraş
|20.484.290.560
|2,02
|Yapı ve Kredi Bank.
|17.316.455.132
|0,39
|Sabancı Holding
|16.139.595.094
|0,46
|Vakıflar Bankası
|16.052.108.434
|0,37
|Arçelik
|15.501.205.023
|1,45
|Türk Hava Yolları
|15.166.200.000
|0,37
|Şişe Cam
|14.085.000.000
|0,92
|Sasa Polyester
|13.180.400.000
|4,75
Haber Yayın Tarihi: 14.09.2020 13:51 - Kaynak: AA
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