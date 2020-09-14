Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 532 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 PD PD/DD Bim Mağazalar 41.927.160.000 8,30 ASELSAN 38.212.800.000 2,55 Koç Holding 37.759.521.965 0,93 Enka İnşaat 37.352.000.000 0,85 Ereğli Demir Çelik 32.270.000.000 0,91 Turkcell 31.680.000.000 1,62 Ford Otosan 30.511.624.500 7,35 Garanti Bankası 28.560.000.000 0,49 Akbank 25.584.000.000 0,44 Türk Telekom 24.360.000.000 2,27 İş Bankası (C) 22.814.847.900 0,36 İskenderun Demir Çelik 21.315.000.000 1,10 Tüpraş 20.484.290.560 2,02 Yapı ve Kredi Bank. 17.316.455.132 0,39 Sabancı Holding 16.139.595.094 0,46 Vakıflar Bankası 16.052.108.434 0,37 Arçelik 15.501.205.023 1,45 Türk Hava Yolları 15.166.200.000 0,37 Şişe Cam 14.085.000.000 0,92 Sasa Polyester 13.180.400.000 4,75 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

İsmail Kizek, pandemi sürecinin tekstil sektörü üzerindeki etkisi anlattı

Son Dakika: Türkiye'de 14 Eylül günü koronavirüs kaynaklı 63 can kaybı, 1716 yeni vaka tespit edildi

Bahçeli, televizyonda korona yorumu yapan doktorlara sert çıktı: Şu yarım aydınlara bakınız

Fatih Karagümrük, Milan'lı Lucas Biglia transfer etti

ABD'li ilaç devi Pfizer, koronavirüs aşısının yıl sonuna kadar piyasaya sürülebileceğini söyledi

CHP'li başkanın kendisine tecavüz ettiğini söyleyen kadın, savcının "Neden yıllarca bekledin?" sorusuna bu yanıtı verdi

7 gündür aranan esnafın cansız bedeni su kuyusunda bulundu

Real Madrid, PSG'li Kylian Mbappe için harekete geçti

Yunanistan Cumhurbaşkanı'ndan Türkiye sorusuna tuhaf yanıt: Savaşa hazırlıklı olmalısınız

Valiliklerden açıklamalar peş peşe geldi! 26 ilde 65 yaş üstüne yeni kısıtlamalar getirildi

Cemaatten istediği kadar para toplayamayan dilenci, camiye zarar verdi! O anlar kamerada

Eski Fenerbahçeli Cocu, Galatasaray'ın gündemindeki Kamil Jozwiak'ı transfer etmeye çok yakın

3 yaşındaki çocuk, bamya yedikten sonra fenalaşarak hayatını kaybetti

Celta Vigo Teknik Direktörü Garcia: Emre Mor için bir tane iyi söz söyleyen yoktu

Son Dakika: Araç sahiplerine müjde! Benzine indirim geldi