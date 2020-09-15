Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 539 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Bim Mağazalar 42.564.720.000 8,43 Aselsan 38.053.200.000 2,54 Enka İnşaat 37.856.000.000 0,86 Koç Holding 37.607.368.082 0,92 Ford Otosan 32.669.721.000 7,87 Ereğli Demir Çelik 32.130.000.000 0,90 Turkcell 31.570.000.000 1,62 Garanti Bankası 28.392.000.000 0,49 Akbank 25.428.000.000 0,44 Türk Telekom 24.255.000.000 2,26 İş Bankası (C) 22.634.849.100 0,36 İskenderun Demir Çelik 21.025.000.000 1,09 Tüpraş 20.396.643.840 2,01 Yapı ve Kredi Bank. 17.231.984.619 0,39 Sabancı Holding 16.119.191.055 0,46 Vakıflar Bankası 15.856.827.309 0,36 Arçelik 15.514.719.587 1,45 Türk Hava Yolları 14.807.400.000 0,36 Şişe Cam 14.287.500.000 0,94 Sasa Polyester 13.504.100.000 4,87 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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