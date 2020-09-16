Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 536 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Bim Mağazalar
|42.261.120.000
|8,37
|Aselsan
|38.007.600.000
|2,53
|Enka İnşaat
|37.576.000.000
|0,86
|Koç Holding
|37.480.573.179
|0,92
|Ford Otosan
|31.915.264.500
|7,69
|Ereğli Demir Çelik
|31.850.000.000
|0,89
|Turkcell
|31.394.000.000
|1,61
|Garanti Bankası
|28.182.000.000
|0,49
|Akbank
|25.428.000.000
|0,44
|Türk Telekom
|24.220.000.000
|2,26
|İş Bankası (C)
|22.544.849.700
|0,36
|İskenderun Demir Çelik
|20.880.000.000
|1,08
|Tüpraş
|20.246.392.320
|2,00
|Yapı ve Kredi Bank.
|17.063.043.594
|0,39
|Sabancı Holding
|15.976.362.780
|0,46
|Vakıflar Bankası
|15.778.714.859
|0,36
|Arçelik
|15.595.806.971
|1,45
|Türk Hava Yolları
|14.655.600.000
|0,36
|Şişe Cam
|14.377.500.000
|0,94
|Sasa Polyester
|14.110.000.000
|5,09
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 18:49 - Kaynak: AA
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