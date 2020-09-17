Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 523 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20
|PD
|PD/DD
|Bim Mağazalar
|42.139.680.000
|8,35
|Aselsan
|37.779.600.000
|2,52
|Enka İnşaat
|37.576.000.000
|0,86
|Koç Holding
|37.201.624.394
|0,91
|Ereğli Demir Çelik
|32.235.000.000
|0,90
|Ford Otosan
|31.529.263.500
|7,60
|Turkcell
|31.196.000.000
|1,60
|Garanti Bankası
|28.056.000.000
|0,48
|Akbank
|25.272.000.000
|0,44
|Türk Telekom
|24.010.000.000
|2,24
|İş Bankası (C)
|22.409.850.600
|0,35
|İskenderun Demir Çelik
|20.938.000.000
|1,08
|Tüpraş
|20.133.703.680
|1,99
|Yapı ve Kredi Bank.
|17.063.043.594
|0,39
|Sabancı Holding
|15.874.342.583
|0,46
|Vakıflar Bankası
|15.739.658.635
|0,36
|Arçelik
|15.555.263.279
|1,45
|Türk Hava Yolları
|14.628.000.000
|0,36
|Şişe Cam
|14.355.000.000
|0,94
|Sasa Polyester
|13.852.700.000
|5,00
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 13:35 - Kaynak: AA
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