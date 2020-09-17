Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 536 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Bim Mağazalar
|42.625.440.000
|8,44
|Aselsan
|37.962.000.000
|2,53
|Enka İnşaat
|37.520.000.000
|0,86
|Koç Holding
|37.480.573.179
|0,92
|Ereğli Demir Çelik
|32.585.000.000
|0,91
|Ford Otosan
|32.108.265.000
|7,74
|Turkcell
|31.570.000.000
|1,62
|Garanti Bankası
|28.098.000.000
|0,48
|Akbank
|25.324.000.000
|0,44
|Türk Telekom
|24.150.000.000
|2,25
|İş Bankası (C)
|22.499.850.000
|0,36
|İskenderun Demir Çelik
|21.083.000.000
|1,09
|Tüpraş
|20.171.266.560
|1,99
|Yapı ve Kredi Bank.
|17.231.984.619
|0,39
|Arçelik
|15.920.156.510
|1,49
|Sabancı Holding
|15.874.342.583
|0,46
|Vakıflar Bankası
|15.817.771.084
|0,36
|Türk Hava Yolları
|14.766.000.000
|0,36
|Şişe Cam
|14.400.000.000
|0,94
|Sasa Polyester
|13.827.800.000
|4,99
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 18:43 - Kaynak: AA
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