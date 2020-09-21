Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 554 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Bim Mağazalar
|42.261.120.000
|8,37
|Enka İnşaat
|39.144.000.000
|0,89
|ASELSAN
|37.551.600.000
|2,50
|Koç Holding
|36.618.367.842
|0,90
|Turkcell
|32.120.000.000
|1,64
|Ereğli Demir Çelik
|31.990.000.000
|0,90
|Ford Otosan
|31.283.626.500
|7,54
|Garanti Bankası
|27.678.000.000
|0,48
|Akbank
|24.908.000.000
|0,43
|Türk Telekom
|23.800.000.000
|2,22
|İş Bankası (C)
|22.139.852.400
|0,35
|İskenderun Demir Çelik
|20.938.000.000
|1,08
|Tüpraş
|19.970.931.200
|1,97
|Yapı ve Kredi Bankası
|16.978.573.081
|0,38
|Arçelik
|16.014.758.459
|1,49
|Sabancı Holding
|15.588.686.033
|0,45
|Vakıflar Bankası
|15.388.152.610
|0,35
|Şişe Cam
|14.602.500.000
|0,96
|Türk Hava Yolları
|14.476.200.000
|0,35
|Sasa Polyester
|14.118.300.000
|5,09
Haber Yayın Tarihi: 21.09.2020 13:39 - Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Son Dakika Ekonomi