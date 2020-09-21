Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 529 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Bim Mağazalar 41.775.360.000 8,27 Enka İnşaat 38.528.000.000 0,88 ASELSAN 36.981.600.000 2,47 Koç Holding 35.502.572.700 0,87 Turkcell 32.318.000.000 1,65 Ereğli Demir Çelik 31.710.000.000 0,89 Ford Otosan 30.915.171.000 7,45 Garanti Bankası 27.216.000.000 0,47 Akbank 24.544.000.000 0,43 Türk Telekom 23.485.000.000 2,19 İş Bankası (C) 21.779.854.800 0,34 İskenderun Demir Çelik 20.329.000.000 1,05 Tüpraş 19.733.032.960 1,95 Yapı ve Kredi Bankası 16.640.691.029 0,38 Arçelik 15.595.806.971 1,45 Sabancı Holding 15.201.009.286 0,44 Vakıflar Bankası 15.075.702.811 0,35 Şişe Cam 14.737.500.000 0,96 Türk Hava Yolları 14.283.000.000 0,35 Sasa Polyester 14.035.300.000 5,06 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Türkiye'den Avrupa Birliği'ne yaptırım tepkisi: Bizim nazarımızda hiçbir değeri yoktur

Feci kaza sonrası LPG'li araç bomba gibi patladı: 3 kişi yanarak öldü

Rıdvan Dilmen'den gündemi sarsacak sözler: Bunlar FETÖ'cü, defolun gidin bu ülkeden

Meteoroloji, 17 ilimiz için sağanak yağış uyarısında bulundu

Ali Koç ve Emre Belözoğlu son dakikayı tribünde ayakta izledi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Ermenistan'a çok sert uyarı: Ateşle oynamayı derhal kesin

Taksim'de genç kadının peşinden ayrılmayıp taciz eden şüpheli tutuklandı

ABD, Maduro ve İran Savunma Bakanlığı'na yaptırım uygulama kararı aldı