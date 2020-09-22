Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 533 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Bim Mağazalar 42.291.480.000 8,38 Enka İnşaat 38.584.000.000 0,88 ASELSAN 36.822.000.000 2,45 Koç Holding 35.223.623.915 0,86 Turkcell 32.714.000.000 1,67 Ereğli Demir Çelik 31.920.000.000 0,90 Ford Otosan 31.143.262.500 7,50 Garanti Bankası 27.174.000.000 0,47 Akbank 24.596.000.000 0,43 Türk Telekom 23.625.000.000 2,21 İş Bankası (C) 21.959.853.600 0,35 İskenderun Demir Çelik 20.474.000.000 1,06 Tüpraş 19.845.721.600 1,96 Yapı ve Kredi Bankası 16.725.161.542 0,38 Arçelik 15.541.748.715 1,45 Vakıflar Bankası 15.114.759.036 0,35 Sabancı Holding 15.078.585.050 0,43 Şişe Cam 14.715.000.000 0,96 Türk Hava Yolları 14.255.400.000 0,35 Sasa Polyester 13.960.600.000 5,03 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Eski futbolcu Kolgu, evlilik vaadiyle kandırdığı kişileri 1 milyon TL dolandırdı

Kazazede, kendisine yardım eden kadının koluna sarılarak "Sen kimsin?" diye sordu

Duvara asılı olarak bulunan şahsın son paylaşımındaki not dikkat çekti

Son dakika! Ünlü iş insanları Ali ve Sofu Altınbaş akaryakıt vurgunu operasyonunda gözaltına alındı

Müge Anlı, şüpheli şekilde ölen Aleyna Çakır ve Gülay Uygun'un dosyalarını kapattı

Bursa'da HES kodu olmadan kamu binalarına ve AVM'lere girilemeyecek

Tebdili kıyafetle denetime çıkan Kaymakam'ın yazıhane görevlisiyle yaşadığı "bilet" diyaloğu dikkat çekti

Arkadaşlık isteğini kabul etmeyen kadını öldüren şahıs, aynı silahla intihar etti