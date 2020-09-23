Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 542 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Bim Mağazalar
|41.593.200.000
|8,24
|Enka İnşaat
|38.360.000.000
|0,87
|ASELSAN
|37.300.800.000
|2,49
|Koç Holding
|35.806.880.466
|0,88
|Turkcell
|34.276.000.000
|1,75
|Ereğli Demir Çelik
|31.850.000.000
|0,89
|Ford Otosan
|30.651.988.500
|7,39
|Garanti Bankası
|27.636.000.000
|0,48
|Akbank
|24.752.000.000
|0,43
|Türk Telekom
|23.695.000.000
|2,21
|İş Bankası (C)
|22.589.849.400
|0,36
|İskenderun Demir Çelik
|20.590.000.000
|1,07
|Tüpraş
|19.858.242.560
|1,96
|Yapı ve Kredi Bankası
|17.063.043.594
|0,39
|Arçelik
|15.690.408.920
|1,46
|Vakıflar Bankası
|15.544.377.510
|0,36
|Şişe Cam
|15.277.500.000
|1,00
|Sabancı Holding
|15.201.009.286
|0,44
|Türk Hava Yolları
|14.490.000.000
|0,36
|Sasa Polyester
|13.927.400.000
|5,02
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 18:49 - Kaynak: AA
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