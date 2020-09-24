Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 546 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Bim Mağazalar
|41.593.200.000
|8,24
|Enka İnşaat
|38.136.000.000
|0,87
|ASELSAN
|37.186.800.000
|2,48
|Koç Holding
|36.085.829.252
|0,89
|Turkcell
|33.594.000.000
|1,72
|Ereğli Demir Çelik
|32.025.000.000
|0,90
|Ford Otosan
|30.388.806.000
|7,32
|Garanti Bankası
|27.678.000.000
|0,48
|Akbank
|24.908.000.000
|0,43
|Türk Telekom
|23.660.000.000
|2,21
|İş Bankası (C)
|22.544.849.700
|0,36
|İskenderun Demir Çelik
|20.503.000.000
|1,06
|Tüpraş
|19.845.721.600
|1,96
|Yapı ve Kredi Bankası
|17.147.514.107
|0,39
|Vakıflar Bankası
|15.622.489.960
|0,36
|Arçelik
|15.541.748.715
|1,45
|Şişe Cam
|15.322.500.000
|1,00
|Sabancı Holding
|15.241.817.365
|0,44
|Türk Hava Yolları
|14.310.600.000
|0,35
|Sasa Polyester
|13.719.900.000
|4,95
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 13:29 - Kaynak: AA
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