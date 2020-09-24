Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 559 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Bim Mağazalar 41.896.800.000 8,30 ASELSAN 38.691.600.000 2,58 Enka İnşaat 38.192.000.000 0,87 Koç Holding 36.846.598.667 0,90 Turkcell 33.924.000.000 1,74 Ereğli Demir Çelik 32.375.000.000 0,91 Ford Otosan 30.967.807.500 7,46 Garanti Bankası 29.442.000.000 0,51 Akbank 26.208.000.000 0,46 Türk Telekom 24.220.000.000 2,26 İş Bankası (C) 23.534.843.100 0,37 İskenderun Demir Çelik 20.706.000.000 1,07 Tüpraş 19.983.452.160 1,97 Yapı ve Kredi Bankası 17.823.278.209 0,40 Vakıflar Bankası 16.169.277.108 0,37 Sabancı Holding 16.037.574.898 0,46 Arçelik 15.636.350.664 1,46 Şişe Cam 15.367.500.000 1,01 Türk Hava Yolları 14.490.000.000 0,36 Sasa Polyester 14.151.500.000 5,10 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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