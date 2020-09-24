Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Son Dakika

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 559 milyar lira olarak hesaplandı.

Borsa şirketlerinin piyasa değeri, System.String[]

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 559 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD
Bim Mağazalar 41.896.800.000 8,30
ASELSAN 38.691.600.000 2,58
Enka İnşaat 38.192.000.000 0,87
Koç Holding 36.846.598.667 0,90
Turkcell 33.924.000.000 1,74
Ereğli Demir Çelik 32.375.000.000 0,91
Ford Otosan 30.967.807.500 7,46
Garanti Bankası 29.442.000.000 0,51
Akbank 26.208.000.000 0,46
Türk Telekom 24.220.000.000 2,26
İş Bankası (C) 23.534.843.100 0,37
İskenderun Demir Çelik 20.706.000.000 1,07
Tüpraş 19.983.452.160 1,97
Yapı ve Kredi Bankası 17.823.278.209 0,40
Vakıflar Bankası 16.169.277.108 0,37
Sabancı Holding 16.037.574.898 0,46
Arçelik 15.636.350.664 1,46
Şişe Cam 15.367.500.000 1,01
Türk Hava Yolları 14.490.000.000 0,36
Sasa Polyester 14.151.500.000 5,10
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

BİM Birleşik Mağazalar, Borsa İstanbul, Piyasa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 18:43 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Son Dakika Ekonomi

YORUMLAR

Son Dakika

Koronavirüse yakalanan Muhittin Böcek'in tedavisine Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde devam edilecek Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan öğretmenlere ek ders ücreti müjdesi Milan, Hakan Çalhanoğlu'nun 2 gol attığı maçta Bodo/Glimt'i 3-2 yenerek Avrupa Ligi'nde play-off'a kaldı Hajduk TV spikeri Mirte Surjak, G.Saray maçında güzelliğiyle büyüledi Kıskanç koca karısını zehirledi! Hem kadın hem de emzirdiği bebeği yaşamını yitirdi Talihsizliğin böylesi görülmedi! Genç çiftin en mutlu anı kötü sürprizle bitti Tuğçe sadece 1 ay rahat edebildi! Sapık serbest kaldı, tacizi bırakmadı Hatay'da 8 farklı noktada orman yangını çıkartan şahıs elinde çakmakla suçüstü yakalandı
Arkadaşlarıyla gezerken aniden fenalaşan 17 yaşındaki genç, hayatını kaybetti Arkadaşlarıyla gezerken aniden fenalaşan 17 yaşındaki genç, hayatını kaybetti         
00:15
Willem II'yi 4-0 yenen Rangers, Galatasaray ile eşleşti Willem II'yi 4-0 yenen Rangers, Galatasaray ile eşleşti         
23:51
Kayınpeder, tartıştığı damadının otomobiline kurşun yağdırdı Kayınpeder, tartıştığı damadının otomobiline kurşun yağdırdı         
23:48
Türk Bayrağının indirilmeye çalışılmasıyla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı! Polis hemen müdahale etmiş Türk Bayrağının indirilmeye çalışılmasıyla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı! Polis hemen müdahale etmiş         
23:28
Jeremain Lens'in Rio Ave maçındaki performansı, Beşiktaş taraftarını çileden çıkardı Jeremain Lens'in Rio Ave maçındaki performansı, Beşiktaş taraftarını çileden çıkardı         
23:11
İpsala Sınır Kapısı'nda rüşvet çarkı çökertildi! Paralar memurların evlerinden çıktı İpsala Sınır Kapısı'nda rüşvet çarkı çökertildi! Paralar memurların evlerinden çıktı         
21:45
Kullanılmış prezervatifleri temizleyip yeniden satmaya çalışan şahıstan pişkin savunma: Kötü bir şey yapılmadı Kullanılmış prezervatifleri temizleyip yeniden satmaya çalışan şahıstan pişkin savunma: Kötü bir şey yapılmadı         
20:32
Tuğçe sadece 1 ay rahat edebildi! Sapık serbest kaldı, tacizi bırakmadı Tuğçe sadece 1 ay rahat edebildi! Sapık serbest kaldı, tacizi bırakmadı         
20:25
Türk Bayrağını indirmeye çalışan şahsı, polis öfkeli kalabalığın elinden zor aldı Türk Bayrağını indirmeye çalışan şahsı, polis öfkeli kalabalığın elinden zor aldı         
20:01
Hatay'da 8 farklı noktada orman yangını çıkartan şahıs elinde çakmakla suçüstü yakalandı Hatay'da 8 farklı noktada orman yangını çıkartan şahıs elinde çakmakla suçüstü yakalandı         
19:35
İmamoğlu ile Taksiciler Odası yöneticileri arasında 6 bin taksi tartışması: Sesini yükseltme lütfen İmamoğlu ile Taksiciler Odası yöneticileri arasında 6 bin taksi tartışması: Sesini yükseltme lütfen         
18:29
Eski futbolcu Emre Aşık'ı öldürmek isteyen eşi Yağmur Aşık'ın 20 yıla kadar hapsi istendi Eski futbolcu Emre Aşık'ı öldürmek isteyen eşi Yağmur Aşık'ın 20 yıla kadar hapsi istendi         
17:41
Dünyanın en zengin futbolcusu Faiq Bolkiah, Maritimo'ya transfer oldu Dünyanın en zengin futbolcusu Faiq Bolkiah, Maritimo'ya transfer oldu         
17:25
Eski gelin adayı Ayça Ekin Beğen, değişimiyle yıllar sonra gündem oldu Eski gelin adayı Ayça Ekin Beğen, değişimiyle yıllar sonra gündem oldu         
15:29
Kanalizasyondan çıkarılan dekor sıçan görenleri şaşkına çevirdi Kanalizasyondan çıkarılan dekor sıçan görenleri şaşkına çevirdi         
14:45
Plajda göğsü açılan Hazal Filiz Küçükköse, frikik kazası hakkında ilk kez konuştu Plajda göğsü açılan Hazal Filiz Küçükköse, frikik kazası hakkında ilk kez konuştu         
13:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın biber reçeli şaşkınlığı: İlk kez duydum, o nasıl oluyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın biber reçeli şaşkınlığı: İlk kez duydum, o nasıl oluyor?         
13:28
"Ersin Düzen 400 bin TL maaş alıyor" iddiasının arkasında duran milletvekili Atilla Sertel rest çekti: Beni mahkemeye versin         
13:19
Ünlü iş adamı Ali Ağaoğlu adasını 15 milyon dolara satışa çıkardı Ünlü iş adamı Ali Ağaoğlu adasını 15 milyon dolara satışa çıkardı         
10:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.09.2020 00:49:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei