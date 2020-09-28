Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 550 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Bim Mağazalar 41.532.480.000 8,23 ASELSAN 39.808.800.000 2,65 Enka İnşaat 38.136.000.000 0,87 Koç Holding 36.263.342.115 0,89 Turkcell 33.000.000.000 1,69 Ereğli Demir Çelik 32.130.000.000 0,90 Ford Otosan 30.616.897.500 7,38 Garanti Bankası 29.358.000.000 0,51 Akbank 26.104.000.000 0,45 Türk Telekom 24.465.000.000 2,28 İş Bankası (C) 23.399.844.000 0,37 İskenderun Demir Çelik 20.648.000.000 1,07 Tüpraş 19.833.200.640 1,96 Yapı ve Kredi Bankası 17.485.396.158 0,40 Şişe Cam 17.482.500.000 1,14 Sabancı Holding 16.078.382.976 0,46 Vakıflar Bankası 15.973.995.984 0,37 Arçelik 15.622.836.100 1,46 Türk Hava Yolları 14.324.400.000 0,35 Sasa Polyester 13.877.600.000 5,00 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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