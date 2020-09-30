Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 568 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD ASELSAN 42.544.800.000 2,84 Bim Mağazalar 42.048.600.000 8,33 Enka İnşaat 39.200.000.000 0,89 Koç Holding 36.643.726.823 0,90 Turkcell 33.286.000.000 1,70 Ereğli Demir Çelik 33.180.000.000 0,93 Ford Otosan 30.529.170.000 7,36 Garanti Bankası 29.484.000.000 0,51 Akbank 26.364.000.000 0,46 Türk Telekom 24.675.000.000 2,30 İş Bankası (C) 23.669.842.200 0,37 İskenderun Demir Çelik 20.880.000.000 1,08 Tüpraş 19.908.326.400 1,96 Yapı ve Kredi Bankası 17.654.337.184 0,40 Sabancı Holding 16.629.292.038 0,48 Şişe Cam 16.132.500.000 1,06 Vakıflar Bankası 16.013.052.209 0,37 Arçelik 15.974.214.766 1,49 Türk Hava Yolları 14.338.200.000 0,35 Sasa Polyester 13.885.900.000 5,01 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Azerbaycan, Ermenistan ordusunun bir taburunun sancağını ele geçirdi

Türkiye'de koronavirüs aşısı denenen gönüllülerde yan etkiye rastlanılmadı

Gerilimi artıracak hamle! ABD, Girit Adası'ndaki üsse savaş gemisi gönderiyor

Doğuma girdikten sonra eşini kaybeden kadına acı haber verilemedi

RTÜK, Esra Erol'un programındaki yasak aşk olayının ardından ATV'ye idari para cezası verdi

Keçi otlatan lise öğrencisine cinsel saldırıda bulunan sanık 4 ay sonra tahliye edildi

Azerbaycan, Ermenistan askerlerinin havaya uçurulduğu anı paylaştı

Talihsiz vatandaş, metrelerce yüksekten apartmanın önüne böyle düştü