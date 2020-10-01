Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 575 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Bim Mağazalar
|42.443.280.000
|8,41
|ASELSAN
|42.248.400.000
|2,82
|Enka İnşaat
|38.752.000.000
|0,88
|Koç Holding
|37.658.086.043
|0,92
|Turkcell
|33.660.000.000
|1,72
|Ereğli Demir Çelik
|33.320.000.000
|0,94
|Ford Otosan
|30.441.442.500
|7,34
|Garanti Bankası
|29.904.000.000
|0,51
|Akbank
|26.884.000.000
|0,47
|Türk Telekom
|25.200.000.000
|2,35
|İş Bankası (C)
|24.254.838.300
|0,38
|Şişe Cam
|21.166.809.128
|1,39
|İskenderun Demir Çelik
|21.112.000.000
|1,09
|Tüpraş
|19.933.368.320
|1,97
|Yapı ve Kredi Bankası
|18.076.689.748
|0,41
|Sabancı Holding
|16.792.524.352
|0,48
|Arçelik
|16.258.020.612
|1,52
|Vakıflar Bankası
|16.052.108.434
|0,37
|Türk Hava Yolları
|14.545.200.000
|0,36
|Sasa Polyester
|13.935.700.000
|5,03
Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 19:05 - Kaynak: AA
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