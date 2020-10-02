Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 571 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Bim Mağazalar 42.109.320.000 8,34 ASELSAN 41.952.000.000 2,80 Enka İnşaat 38.528.000.000 0,88 Koç Holding 37.556.650.121 0,92 Ereğli Demir Çelik 33.705.000.000 0,95 Turkcell 33.572.000.000 1,72 Ford Otosan 30.125.623.500 7,26 Garanti Bankası 29.862.000.000 0,51 Akbank 26.780.000.000 0,47 Türk Telekom 25.095.000.000 2,34 İş Bankası (C) 24.074.839.500 0,38 İskenderun Demir Çelik 21.750.000.000 1,13 Şişe Cam 21.565.026.955 1,41 Tüpraş 19.920.847.360 1,97 Yapı ve Kredi Bankası 17.992.219.235 0,41 Sabancı Holding 17.098.584.942 0,49 Arçelik 16.095.845.843 1,50 Vakıflar Bankası 16.013.052.209 0,37 Türk Hava Yolları 14.655.600.000 0,36 Sasa Polyester 13.902.500.000 5,01 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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