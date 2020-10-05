Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 591 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Bim Mağazalar 42.686.160.000 8,45 ASELSAN 42.636.000.000 2,84 Enka İnşaat 39.032.000.000 0,89 Koç Holding 37.784.880.945 0,93 Turkcell 34.716.000.000 1,78 Ereğli Demir Çelik 33.950.000.000 0,95 Garanti Bankası 30.156.000.000 0,52 Ford Otosan 30.125.623.500 7,26 Akbank 26.936.000.000 0,47 Türk Telekom 25.620.000.000 2,39 İş Bankası (C) 24.119.839.200 0,38 İskenderun Demir Çelik 22.301.000.000 1,15 Şişe Cam 21.503.762.674 1,41 Tüpraş 20.033.536.000 1,98 Yapı ve Kredi Bankası 18.161.160.261 0,41 Sabancı Holding 17.159.797.060 0,49 Vakıflar Bankası 16.130.220.884 0,37 Arçelik 16.001.243.894 1,49 Türk Hava Yolları 14.738.400.000 0,36 Sasa Polyester 14.093.400.000 5,08 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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