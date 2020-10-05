Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 591 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Bim Mağazalar
|42.686.160.000
|8,45
|ASELSAN
|42.636.000.000
|2,84
|Enka İnşaat
|39.032.000.000
|0,89
|Koç Holding
|37.784.880.945
|0,93
|Turkcell
|34.716.000.000
|1,78
|Ereğli Demir Çelik
|33.950.000.000
|0,95
|Garanti Bankası
|30.156.000.000
|0,52
|Ford Otosan
|30.125.623.500
|7,26
|Akbank
|26.936.000.000
|0,47
|Türk Telekom
|25.620.000.000
|2,39
|İş Bankası (C)
|24.119.839.200
|0,38
|İskenderun Demir Çelik
|22.301.000.000
|1,15
|Şişe Cam
|21.503.762.674
|1,41
|Tüpraş
|20.033.536.000
|1,98
|Yapı ve Kredi Bankası
|18.161.160.261
|0,41
|Sabancı Holding
|17.159.797.060
|0,49
|Vakıflar Bankası
|16.130.220.884
|0,37
|Arçelik
|16.001.243.894
|1,49
|Türk Hava Yolları
|14.738.400.000
|0,36
|Sasa Polyester
|14.093.400.000
|5,08
Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 18:39 - Kaynak: AA
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