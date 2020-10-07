Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 576 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD ASELSAN 42.430.800.000 2,83 Bim Mağazalar 42.018.240.000 8,32 Enka İnşaat 40.096.000.000 0,91 Koç Holding 37.024.111.530 0,91 Turkcell 34.804.000.000 1,78 Ereğli Demir Çelik 33.600.000.000 0,94 Ford Otosan 29.967.714.000 7,22 Garanti Bankası 29.568.000.000 0,51 Akbank 26.572.000.000 0,46 Türk Telekom 25.550.000.000 2,39 İş Bankası (C) 23.624.842.500 0,37 İskenderun Demir Çelik 21.953.000.000 1,14 Şişe Cam 21.013.648.425 1,38 Tüpraş 20.058.577.920 1,98 Yapı ve Kredi Bankası 17.992.219.235 0,41 Sabancı Holding 17.118.988.981 0,49 Arçelik 16.352.622.561 1,53 Vakıflar Bankası 15.973.995.984 0,37 Türk Hava Yolları 14.683.200.000 0,36 Sasa Polyester 14.085.100.000 5,08 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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