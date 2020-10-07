Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 576 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|ASELSAN
|42.430.800.000
|2,83
|Bim Mağazalar
|42.018.240.000
|8,32
|Enka İnşaat
|40.096.000.000
|0,91
|Koç Holding
|37.024.111.530
|0,91
|Turkcell
|34.804.000.000
|1,78
|Ereğli Demir Çelik
|33.600.000.000
|0,94
|Ford Otosan
|29.967.714.000
|7,22
|Garanti Bankası
|29.568.000.000
|0,51
|Akbank
|26.572.000.000
|0,46
|Türk Telekom
|25.550.000.000
|2,39
|İş Bankası (C)
|23.624.842.500
|0,37
|İskenderun Demir Çelik
|21.953.000.000
|1,14
|Şişe Cam
|21.013.648.425
|1,38
|Tüpraş
|20.058.577.920
|1,98
|Yapı ve Kredi Bankası
|17.992.219.235
|0,41
|Sabancı Holding
|17.118.988.981
|0,49
|Arçelik
|16.352.622.561
|1,53
|Vakıflar Bankası
|15.973.995.984
|0,37
|Türk Hava Yolları
|14.683.200.000
|0,36
|Sasa Polyester
|14.085.100.000
|5,08
- Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Son Dakika Ekonomi