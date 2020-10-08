Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 568 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Bim Mağazalar
|41.866.440.000
|8,29
|ASELSAN
|41.290.800.000
|2,75
|Enka İnşaat
|40.208.000.000
|0,92
|Koç Holding
|36.618.367.842
|0,90
|Turkcell
|34.562.000.000
|1,77
|Ereğli Demir Çelik
|33.390.000.000
|0,94
|Garanti Bankası
|29.274.000.000
|0,50
|Ford Otosan
|28.844.802.000
|6,95
|Akbank
|26.052.000.000
|0,45
|Türk Telekom
|24.990.000.000
|2,33
|İş Bankası (C)
|23.309.844.600
|0,37
|İskenderun Demir Çelik
|21.692.000.000
|1,12
|Şişe Cam
|20.676.694.879
|1,35
|Tüpraş
|20.046.056.960
|1,98
|Yapı ve Kredi Bankası
|17.907.748.722
|0,41
|Sabancı Holding
|16.935.352.627
|0,49
|Arçelik
|16.352.622.561
|1,53
|Vakıflar Bankası
|15.817.771.084
|0,36
|Türk Hava Yolları
|14.724.600.000
|0,36
|Sasa Polyester
|13.960.600.000
|5,03
- Kaynak: AA
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