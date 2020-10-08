Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Son Dakika

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

08.10.2020 13:25
Borsa şirketlerinin piyasa değeri, System.String[]

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 568 milyar lira oldu.

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 568 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD
Bim Mağazalar 41.866.440.000 8,29
ASELSAN 41.290.800.000 2,75
Enka İnşaat 40.208.000.000 0,92
Koç Holding 36.618.367.842 0,90
Turkcell 34.562.000.000 1,77
Ereğli Demir Çelik 33.390.000.000 0,94
Garanti Bankası 29.274.000.000 0,50
Ford Otosan 28.844.802.000 6,95
Akbank 26.052.000.000 0,45
Türk Telekom 24.990.000.000 2,33
İş Bankası (C) 23.309.844.600 0,37
İskenderun Demir Çelik 21.692.000.000 1,12
Şişe Cam 20.676.694.879 1,35
Tüpraş 20.046.056.960 1,98
Yapı ve Kredi Bankası 17.907.748.722 0,41
Sabancı Holding 16.935.352.627 0,49
Arçelik 16.352.622.561 1,53
Vakıflar Bankası 15.817.771.084 0,36
Türk Hava Yolları 14.724.600.000 0,36
Sasa Polyester 13.960.600.000 5,03
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Son Dakika Ekonomi

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