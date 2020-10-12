Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 633 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Bim Mağazalar
|42.504.000.000
|8,42
|ASELSAN
|41.154.000.000
|2,74
|Enka İnşaat
|39.200.000.000
|0,89
|Koç Holding
|37.632.727.062
|0,92
|Turkcell
|36.300.000.000
|1,86
|Ereğli Demir Çelik
|33.880.000.000
|0,95
|Ford Otosan
|31.002.898.500
|7,47
|Garanti Bankası
|29.988.000.000
|0,52
|Akbank
|26.988.000.000
|0,47
|Türk Telekom
|26.215.000.000
|2,45
|İş Bankası (C)
|24.344.837.700
|0,38
|İskenderun Demir Çelik
|22.214.000.000
|1,15
|Şişe Cam
|21.136.176.988
|1,38
|Tüpraş
|20.334.039.040
|2,01
|Yapı ve Kredi Bankası
|18.414.571.799
|0,42
|Arçelik
|17.677.049.843
|1,65
|Sabancı Holding
|17.567.877.846
|0,51
|Vakıflar Bankası
|16.130.220.884
|0,37
|Türk Hava Yolları
|14.862.600.000
|0,36
|Sasa Polyester
|14.093.400.000
|5,08
- Kaynak: AA
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