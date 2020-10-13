Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 661 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Bim Mağazalar
|42.170.040.000
|8,35
|ASELSAN
|41.587.200.000
|2,77
|Enka İnşaat
|39.872.000.000
|0,91
|Koç Holding
|37.607.368.082
|0,92
|Turkcell
|36.168.000.000
|1,85
|Ereğli Demir Çelik
|33.635.000.000
|0,94
|Ford Otosan
|30.809.898.000
|7,42
|Garanti Bankası
|29.904.000.000
|0,51
|Akbank
|26.832.000.000
|0,47
|Türk Telekom
|26.320.000.000
|2,46
|İş Bankası (C)
|24.164.838.900
|0,38
|İskenderun Demir Çelik
|22.040.000.000
|1,14
|Şişe Cam
|21.013.648.425
|1,38
|Tüpraş
|20.258.913.280
|2,00
|Yapı ve Kredi Bankası
|18.330.101.286
|0,42
|Arçelik
|17.947.341.125
|1,67
|Sabancı Holding
|17.425.049.571
|0,50
|Vakıflar Bankası
|16.013.052.209
|0,37
|Türk Hava Yolları
|14.807.400.000
|0,36
|Sasa Polyester
|14.500.100.000
|5,23
- Kaynak: AA
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