Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 648 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Bim Mağazalar
|41.896.800.000
|8,30
|ASELSAN
|41.222.400.000
|2,75
|Enka İnşaat
|40.040.000.000
|0,91
|Koç Holding
|38.494.932.399
|0,95
|Turkcell
|37.180.000.000
|1,90
|Ereğli Demir Çelik
|34.370.000.000
|0,96
|Ford Otosan
|32.546.902.500
|7,84
|Garanti Bankası
|29.904.000.000
|0,51
|Akbank
|26.832.000.000
|0,47
|Türk Telekom
|26.040.000.000
|2,43
|İş Bankası (C)
|24.344.837.700
|0,38
|İskenderun Demir Çelik
|21.982.000.000
|1,14
|Tüpraş
|20.935.045.120
|2,07
|Şişe Cam
|20.707.327.020
|1,36
|Arçelik
|18.474.409.125
|1,72
|Yapı ve Kredi Bankası
|18.330.101.286
|0,42
|Sabancı Holding
|17.384.241.492
|0,50
|Vakıflar Bankası
|15.973.995.984
|0,37
|Türk Hava Yolları
|14.724.600.000
|0,36
|Sasa Polyester
|14.176.400.000
|5,11
- Kaynak: AA
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