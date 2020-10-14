Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 648 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Bim Mağazalar 41.896.800.000 8,30 ASELSAN 41.222.400.000 2,75 Enka İnşaat 40.040.000.000 0,91 Koç Holding 38.494.932.399 0,95 Turkcell 37.180.000.000 1,90 Ereğli Demir Çelik 34.370.000.000 0,96 Ford Otosan 32.546.902.500 7,84 Garanti Bankası 29.904.000.000 0,51 Akbank 26.832.000.000 0,47 Türk Telekom 26.040.000.000 2,43 İş Bankası (C) 24.344.837.700 0,38 İskenderun Demir Çelik 21.982.000.000 1,14 Tüpraş 20.935.045.120 2,07 Şişe Cam 20.707.327.020 1,36 Arçelik 18.474.409.125 1,72 Yapı ve Kredi Bankası 18.330.101.286 0,42 Sabancı Holding 17.384.241.492 0,50 Vakıflar Bankası 15.973.995.984 0,37 Türk Hava Yolları 14.724.600.000 0,36 Sasa Polyester 14.176.400.000 5,11 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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