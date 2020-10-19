Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 681 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Bim Mağazalar 41.653.920.000 8,25 ASELSAN 41.268.000.000 2,75 Enka İnşaat 40.376.000.000 0,92 Koç Holding 39.281.060.795 0,96 Turkcell 37.906.000.000 1,94 Ereğli Demir Çelik 33.635.000.000 0,94 Ford Otosan 32.529.357.000 7,84 Garanti Bankası 31.500.000.000 0,54 Akbank 28.132.000.000 0,49 Türk Telekom 26.460.000.000 2,47 İş Bankası (C) 25.829.827.800 0,41 İskenderun Demir Çelik 22.562.000.000 1,17 Şişe Cam 21.013.648.425 1,38 Tüpraş 20.296.476.160 2,00 Yapı ve Kredi Bankası 19.512.688.466 0,44 Arçelik 18.420.350.868 1,72 Sabancı Holding 17.894.342.475 0,52 Vakıflar Bankası 16.677.008.032 0,38 Türk Hava Yolları 14.655.600.000 0,36 Sasa Polyester 14.043.600.000 5,06 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Prof. Ceyhan'dan şehirler arası seyahat uyarısı: Devletin araya girmesi lazım

Hababam Sınıfı'ndaki sahne gerçek oldu! Niğde'de ormanda okul açıldı

Optimar'dan genel seçim anketi! AK Parti zirvede tutunurken, sadece 3 parti barajı geçebildi

MHP'den "askıda ekmek" eleştirilerine çok sert cevap: Askıda ekmeğe siyaset katmak ekmeğe zehir sürmektir

"Saplantılı" aşığı tarafından katledilen Hazal Tektaş'ın son görüntüleri ortaya çıktı

Manisa'da yaşayan emekli vatandaş, evine gelen 3.944 liralık doğal gaz faturasıyla hayatının şokunu yaşadı

2019'da yılın yatı seçilmişti! Bodrum'a demir atan yüzen saraya 450 bin TL'lik yakıt alındı

8 aylık kızı 7. kez ameliyat olan Sinan Özen, son durumu anlattı: Mecalimiz kalmadı