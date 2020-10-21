Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 693 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Bim Mağazalar
|42.291.480.000
|8,38
|ASELSAN
|41.496.000.000
|2,77
|Enka İnşaat
|40.600.000.000
|0,93
|Koç Holding
|39.458.573.658
|0,97
|Turkcell
|37.818.000.000
|1,94
|Ford Otosan
|34.196.179.500
|8,24
|Ereğli Demir Çelik
|34.125.000.000
|0,96
|Garanti Bankası
|31.668.000.000
|0,55
|Akbank
|28.340.000.000
|0,49
|Türk Telekom
|27.580.000.000
|2,58
|İş Bankası (C)
|26.189.825.400
|0,41
|İskenderun Demir Çelik
|22.881.000.000
|1,18
|Şişe Cam
|21.534.394.815
|1,41
|Yapı ve Kredi Bankası
|20.357.393.594
|0,46
|Tüpraş
|20.233.871.360
|2,00
|Arçelik
|18.987.962.561
|1,77
|Sabancı Holding
|17.894.342.475
|0,52
|Vakıflar Bankası
|17.028.514.056
|0,39
|Türk Hava Yolları
|14.572.800.000
|0,36
|Sasa Polyester
|14.018.700.000
|5,06
- Kaynak: AA
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