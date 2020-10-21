Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 685 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Bim Mağazalar 42.595.080.000 8,44 ASELSAN 41.199.600.000 2,75 Enka İnşaat 40.040.000.000 0,91 Koç Holding 39.204.983.853 0,96 Turkcell 36.520.000.000 1,87 Ereğli Demir Çelik 34.615.000.000 0,97 Ford Otosan 33.792.633.000 8,14 Garanti Bankası 31.626.000.000 0,54 Akbank 28.080.000.000 0,49 Türk Telekom 27.405.000.000 2,56 İş Bankası (C) 25.964.826.900 0,41 İskenderun Demir Çelik 23.200.000.000 1,20 Şişe Cam 21.319.969.831 1,40 Yapı ve Kredi Bankası 20.103.982.056 0,46 Tüpraş 20.071.098.880 1,98 Arçelik 19.001.477.125 1,77 Sabancı Holding 17.751.514.200 0,51 Vakıflar Bankası 16.950.401.606 0,39 Türk Hava Yolları 14.421.000.000 0,35 Sasa Polyester 13.894.200.000 5,01 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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