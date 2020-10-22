Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 686 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Bim Mağazalar
|43.384.440.000
|8,59
|ASELSAN
|41.313.600.000
|2,75
|Enka İnşaat
|40.152.000.000
|0,92
|Koç Holding
|38.976.753.029
|0,96
|Turkcell
|36.212.000.000
|1,85
|Ereğli Demir Çelik
|34.930.000.000
|0,98
|Ford Otosan
|33.704.905.500
|8,12
|Garanti Bankası
|31.584.000.000
|0,54
|Akbank
|28.080.000.000
|0,49
|Türk Telekom
|27.020.000.000
|2,52
|İş Bankası (C)
|25.964.826.900
|0,41
|İskenderun Demir Çelik
|22.997.000.000
|1,19
|Şişe Cam
|21.136.176.988
|1,38
|Tüpraş
|20.033.536.000
|1,98
|Yapı ve Kredi Bankası
|19.935.041.030
|0,45
|Arçelik
|19.163.651.894
|1,79
|Sabancı Holding
|17.669.898.042
|0,51
|Vakıflar Bankası
|16.794.176.707
|0,38
|Türk Hava Yolları
|14.462.400.000
|0,35
|Sasa Polyester
|13.811.200.000
|4,98
- Kaynak: AA
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