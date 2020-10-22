Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 686 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Bim Mağazalar 43.384.440.000 8,59 ASELSAN 41.313.600.000 2,75 Enka İnşaat 40.152.000.000 0,92 Koç Holding 38.976.753.029 0,96 Turkcell 36.212.000.000 1,85 Ereğli Demir Çelik 34.930.000.000 0,98 Ford Otosan 33.704.905.500 8,12 Garanti Bankası 31.584.000.000 0,54 Akbank 28.080.000.000 0,49 Türk Telekom 27.020.000.000 2,52 İş Bankası (C) 25.964.826.900 0,41 İskenderun Demir Çelik 22.997.000.000 1,19 Şişe Cam 21.136.176.988 1,38 Tüpraş 20.033.536.000 1,98 Yapı ve Kredi Bankası 19.935.041.030 0,45 Arçelik 19.163.651.894 1,79 Sabancı Holding 17.669.898.042 0,51 Vakıflar Bankası 16.794.176.707 0,38 Türk Hava Yolları 14.462.400.000 0,35 Sasa Polyester 13.811.200.000 4,98 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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